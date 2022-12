Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jessica Chastain przymierzana do roli w "Captain America: New World Order" 0

Obsada aktorska filmu Captain America: New World Order może zostać wzmocniona niezwykle mocnym nazwiskiem na hollywoodzkiej mapie. Według najnowszych plotek Jessica Chastain jest przymierzana do zagrania ważnej roli w marvelowskim widowisku!

Jessica Chastain - "355"

Jessica Chastain ma według najnowszych plotek zagrać główną złą w filmie Captain America: New World Order. Spekuluje się od jakiegoś czasu, że Sinthea Shmidt znana jako Sin, czyli córka Red Skulla, miałaby pojawić się w nowym filmie o Kapitanie Ameryce i mocno utrudnić życie Samowi Wilsonowi. Byłaby to bardzo ciekawa opcja dla aktorki, która w przeszłości miała już okazję grać w widowisku na podstawie komiksów Marvela. Miało to miejsce przy okazji niezbyt udanego filmu X-Men: Mroczna Phoenix.

Jeśli chodzi o Captain America: New World Order to w produkcji ma pojawić się rzekomo pięć postaci, z którymi Sam Wilson będzie musiał sobie poradzić. Tim Blake Nelson ma powrócić jako Samuel Sterns znany pod pseudonimem Przywódca, generał Thaddeus "Thunderbolt" Ross (zagra go Harrison Ford) oraz Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Oprócz tej trójki mamy dostać jeszcze dwójkę złoczyńców, którym imiona jednak nie padają – jednego z nich ma zagrać wspomniana Jessica Chastain.

W Captain America: New World Order wystąpią także Shira Haas jako izraelska superbohaterka Sabra, Carl Lumbly jako Isaiah Bradley i Danny Ramirez jako nowy Falcon. Film ma trafić do kin 3 maja 2024 roku.

Źrodło: Comicbookmovie