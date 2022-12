W "Eternals 2" mamy dostać więcej kosmosu! Powrót Chloé Zhao mało prawdopodobny 0

Eternals to pierwszy "zgniły" film od Marvel Studios, który podzielił publiczność tak bardzo, jak tylko można. Mimo wszystko bohaterowie widowiska mają potencjał, aby kontynuować ich przygody w sequelu. Czy jest na to jakakolwiek szansa?

Według nieźle poinformowanego źródła MyTimeToShineHello, które w przeszłości dawało sporo informacji, które znalazły pokrycie w rzeczywistości, ewentualny sequel filmu Eternals będzie rozgrywał się w zdecydowanie bardziej kosmicznej scenerii i to właśnie tam miałby nadejść "Dzień Sądu" dla Ziemi. Stawka w kontynuacji byłaby, więc naprawdę ogromna.

Co więcej Captain America: New World Order oraz Thunderbolts mają być bardzo mocno powiązane z Eternals. Według plotek to właśnie w tym pierwszym filmie powodem konfliktu będzie nowy metal znany jako… adamantium, który zostanie odkryty na wyspie Tiamuta. Adamantium, czyli tworzywo, z którego stworzone są szpony Wolverine’a, nie trzeba nikomu przedstawiać – z pewnością jednak będzie to obok vibranium najważniejszy metal w MCU, o który kraje na całym świecie będą walczyć.

Wracając jednak do potencjalne sequela. Na razie szczegóły związane z potencjalną premierą "Eternals 2" nie są znane. Można jednak bezpiecznie założyć, że reżyserka pierwszej części, czyli Chloé Zhao nie powróci za kamerą kontynuacji.

Czy Wy chcielibyście kontynuację Eternals?

Źrodło: Comicbookmovie