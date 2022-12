Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Mission: Impossible" odpowiada na sugestię, że powinien wyreżyserować Supermana 0

Christopher McQuarrie, czyli reżyser franczyzy "Mission: Impossible", od wielu lat jest wymieniany przez fanów DC, jako idealny człowiek do nakręcenia filmu o Supermanie. Nie inaczej jest również przy okazji nowego filmu, który został zapowiedziany przez studio.

"Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"

DC Studios, które przechodzi od kilku dobrych tygodni spore zmiany, zamierza dać światu nowy film o Człowieku ze stali. Według najnowszych informacji Henry Cavill, czyli dotychczasowy aktor, którzy przywdziewał kostium Ostatniego Syna Kryptonu, zostanie zastąpiony innym aktorem. Doniesienia te zostały potwierdzone przez Jamesa Gunna, który nie tylko jest szefem nowego DCU, ale także scenarzystą kolejnego widowiska o Supermanie. Na razie nigdzie nie pojawiła się informacja czy stanie również za kamerą superprodukcji.

Fani chcą jednak, aby to właśnie wspomniany Christopher McQuarrie zasiadł za kamerami filmu. Reżyser ponownie został zapytany o taką ewentualność. Tym razem odpowiedział w formie żartu, do którego włączył Pom Klementieff, z którą pracuje przy okazji franczyzy "Mission: Impossible", a wcześniej pracował też James Gunn przy serii o Strażnikach Galaktyki. Aktorka zareagowała w uroczy sposób na nawiązanie do jej osoby:

A może zrobić z Pom Klementieff nową Lois Lane? Co sądzicie?

Wracając jednak do samego McQuarrie’ego. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby udało się dogadać z DCU w sprawie reżyserii widowiska o Człowieku ze stali, ale aktualnie filmowiec jest niesamowicie zajęty pracą nad dwuczęściową odsłoną Mission: Impossible – Dead Reckoning. Innymi nazwiskami, które wymienia się w kontekście wyreżyserowania Supermana są Ben Affleck i James Mangold.

A Wy kogo widzielibyście za kamerą tego projektu?

Źrodło: Comicbookmovie