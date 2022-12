Nadal istnieją plany stworzenia serialu "Green Lantern" 0

Cały czas pod wielkim znakiem zapytania pozostaje kwestia przywołania Zielonej Latarni do DCU. Planów związanych z tym bohaterem było już wiele.

Nowy szef DC Studios, czyli James Gunn odniósł się do doniesień, jakoby serial o Zielonej Latarni, który miał powstać dla HBO Max, trafił do kosza wraz z takimi widowiskami kinowymi, jak "*Wonder Woman 3"* czy "Black Adam 2". Jak to zwykle w swoim zwyczaju ma filmowiec, który będzie teraz piastował pieczę nad uniwersum DC, udał się na Twittera, gdzie skomentował owe rewelacje. James Gunn w jednym, aczkolwiek bardzo wymownym słowie skomentował informację o anulowaniu serialu:

James Gunn oraz jego partner Peter Safran nie porzucają jeszcze serii "Green Lantern". Oczywiście pozostaje kwestia tego kto mógłby być gwiazdą takiego projektu. Na pytanie czy Ryan Reynolds powróci do roli tytułowej, James Gunn odniósł się w ten sposób:

Nie jest to dla mnie priorytetem, a jeszcze mniejszym jest dla Ryana Reynoldsa – napisał na Twitterze reżyser.

Z pewnością elementem, który ratuje "Green Lantern" jest fakt, że projekt jest na wczesnym etapie i będzie go łatwo połączyć z nowym DCU, czego nie można powiedzieć o Wonder Woman czy Supermanie. A Wy co sądzicie o tej produkcji? Czy czekacie na ten serial od HBO Max?

Źrodło: MovieWeb