Serial The Last of Us nie będzie tak brutalny jak gra wideo o takim samym tytule – zapowiada jej twórca, Neil Druckmann.

fragment plakatu "The Last of Us"

Neil Druckmann, czyli twórca jednej z najważniejszych gier w historii – "The Last of Us" – ujawnił, że nadchodzący serial telewizyjny, który powstał dla HBO będzie miał jedną znaczącą różnicę od pierwowzoru, którą na pewno nie umknie fanom gry wideo dostępnej na PlayStation. Według Druckmanna produkcja serialowa znacznie ograniczy przemoc względem gry.

Potrzebujemy pewnej ilości akcji lub przemocy, którą moglibyśmy wykorzystać do mechaniki gry, aby gracz mógł połączyć się z Joelem i wejść w odpowiedni stan w trakcie grania. Wtedy naprawdę możesz poczuć się, jakbyś był połączony z tym awatarem na ekranie i widzisz świat jego oczami. Ale to nie istnieje w pasywnym medium. Od samego początku jedną z rzeczy, które uwielbiałem słyszeć od współtwórcy Craiga Mazina i HBO było: "Wyeliminujmy wszelką przemoc z wyjątkiem tej bardzo istotnej". W ten sposób przemoc ma jeszcze większy wpływ niż w grze, ponieważ kiedy trzymasz się pokazywania zagrożenia i widzisz reakcję ludzi na zagrożenie, staje się to bardziej przerażające. Kiedy pokażemy zarażonych i klikaczy, to zobaczysz co sprowadziło ludzkość na dno i dlaczego tak wszyscy się tego boją.

powiedział twórca

Czy taka decyzja Druckmanna i Craiga Mazina wyjdzie serialowi na dobre? Tego dowiemy się już niebawem.

O czym opowie serial?

Dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona, ocalały Joel zostaje zatrudniony, aby przemycić z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letnią dziewczynę, Ellie. Para przemierza wspólnie USA, polegając na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Premiera pierwszego odcinka będzie miała miejsce 16 stycznia 2023 roku.

