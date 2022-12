Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Grafiki koncepcyjne niezrealizowanego filmu o Spider-Manie w reżyserii Jamesa Camerona z lat 90. 0

W latach 90. James Cameron zamierzał nakręcić film o Spider-Manie, w którym główną rolę miał zagrać Leonardo DiCaprio. Niestety projekt ten nigdy nie doszedł do skutku. Dzisiaj prezentujemy Wam grafiki koncepcyjne niezrealizowanego widowiska na podstawie komiksów Marvela.

Dzięki uprzejmości "Tech Noir – The Art of James Cameron" mamy możliwość zobaczenia dwóch grafik koncepcyjnych niezrealizowanego filmu Jamesa Camerona o Spider-Manie. Po poniższych obrazkach można dojść do wniosku, ze ceniony filmowiec nie zamierzał wymyślać koła na nowo i zaprezentowałby w swoim filmie raczej standardową wersję Człowieka Pająka.

Zresztą zobaczcie sami i oceńcie:

Oczywiście teraz możemy tylko gdybać, jakby finalnie prezentował się Spider-Man z lat 90. w wizji Jamesa Camerona. Przypomnijmy, że na ekranie oprócz tytułowego superbohatera mieli pojawić się też Electro, Sandman, Zielony Goblin oraz Otto Octavius, a wcielać się w nich mieli kolejno: Lance Henricksen, Michael Biehn, Kevin Spacey oraz Arnold Schwarzenegger. Oprócz tej czwórki oraz wspomnianego Leonardo DiCaprio w filmie wystąpić mieli też: Nikki Cox (jako Mary Jane Watson), Robert Guillaume (jako Robbie Robertson), Bill Paxton (jako Włamywacz), Michael Douglas (jako J. Jonah Jameson) oraz Katharine Hepburn (jako May Parker).

Co sądzicie o tym pomyśle?

Źrodło: Comicbookmovie