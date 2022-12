Wczoraj Vin Diesel na swoim Instagramie opublikował zdjęcie przedstawiające go w objęciach swojej filmowej siostry Mii Toretto (w tej roli Jordana Brewster), dodając przyciągający uwagę opis:

Przypomnijmy, że w kwietniu aktor ujawnił nowe logo najnowszej części Szybkich i Wściekłych, prowokując tym samym wiele zapytań na temat powstającego filmu. Niektórzy sugerowali nawet, że akcja może toczyć się w kosmosie.

Z mediów społecznościowych aktora fani dowiedzieli się również o dołączeniu Brie Larson do obsady Szybkich i Wściekłych 10.

Ponadto, w filmie wystąpią aktorzy znani już z poprzednich części: Michelle Rodriguez, Chris „Ludacris” Bridges, Tyrese Gibson, Sung Kang, Scott Eastwood, Charlize Theron oraz wspomniana już wcześniej Jordana Brewster. Prośbę o wystąpienie w Fast X odrzucił Dwayne Johnson.

Przez pandemię premiery nie tylko X, ale również XI część Szybkich i Wściekłych, musiały zostać przesunięte w czasie. O wcześniejszych ustaleniach dotyczących wypuszczenia filmów na ekrany kin Vin Diesel mówił w wywiadzie dla serwisu Comicbook:

Filmy mają się pojawić jeden po drugim. Docelowa data premiery to 23.02 dla pierwszego i 24.02 dla drugiego. Mieliśmy wypuścić ten film w zeszłym roku, przed pandemią. Więc myślę, że tym, co jest inne w tym wydaniu, jest to, że daliśmy rok rozwoju i preprodukcji Fast X. Robię więc te wywiady i to dziwne, bo muszę wrócić do Fast IX. Świętuję wydanie Fast IX, ale mam o wiele więcej okazji do celebrowania.