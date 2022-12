Powstanie ''Terrifier 3''. Reżyser zapowiada najstraszniejszą część serii 0

Damien Leone, twórca sadystycznego Klauna Arta zapowiada trzecią część swojego czołowego tytułu twierdząc, że będzie ona najstraszniejszą z serii.

Terrifier 2 niedawno zawitał do polskich kin, nie wywołując tak drastycznych reakcji wśród jego widzów, jak w społeczeństwie amerykańskim. Być może trzecia część to zmieni. Jak zapowiada Leone ma ona zakończyć trylogię w niesamowicie straszny i brutalny sposób. Widzowie całej serii odnajdą w niej powrót do korzeni. Dla przypomnienia odnoszące sukces pełnometrażowe produkcje wywodzą się z pierwszego dzieła Leone Cukierek albo psikus. To w nim po raz pierwszy spotkaliśmy Klauna Arta.

Fabuła tych produkcji nie jest zbyt wyszukana. Sadystyczny Klaun Art wybiera sobie za cel osoby, które będzie dręczył. W Terrifier, w Polsce znanym jako Masakra w Halloween pecha spotkania na swojej drodze tego klauna miały trzy kobiety. W sequelu celem antagonisty stała się nastolatka i jej młodszy brat. Fabuła trzeciego filmu nie jest jeszcze znana.

Terrifier 2. Masakra w Święta stał się hitem mijającego roku. Przy budżecie wynoszącym 250 tysięcy dolarów, zarobił on już ponad 12 milionów. Film posiada scenę po napisach, w której ukazano nowy wątek. Leone więc pozostawił sobie otwartą drogę w wypadku sukcesu tejże produkcji.

Źrodło: Twitter