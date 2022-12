Pierwsze zdjęcia z planu ''Dream Scenario'', nowego filmu Kristoffera Borgliego 0

Nicolas Cage w ostatnim czasie pracuje jak szalony. Obecnie znajduje się on na planie komedii Dream Scenario, za produkcję której odpowiada studio A24. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, na którym Cage jest wręcz nie do poznania.

Reżyser filmu Kristoffer Borgli podzielił się ze światem pierwszymi zdjęciami zza kulis produkcji Dream Scenario. Cage jak widać przeszedł kolejną metamorfozę.

Borgli to początkujący filmowiec. Ma on na swoim koncie tegoroczną komedię Chora na siebie, która zyskała pozytywne recenzje w trakcie wyświetlania jej na licznych festiwalach. Fabuła Dream Scenario nie jest obecnie znana. Zarówno ona, jak i charakterystyka większości postaci trzymane są w tajemnicy. Zdradzono jedynie, iż Cage to schorowany profesor, który nagle zyskuje światową sławę, a to za sprawą tajemniczego pojawienia się w snach wszystkich ludzi.

Na ekranie oprócz Cage’a ujrzymy także Michaela Cerę, Julianne Nicholson, Dylana Bakera, Tima Meadowsa, Dylana Gelula i Kate Berlant.

Jednym z producentów filmu jest Ari Aster, który światową sławę zyskał pisząc i reżyserując takie artystyczne filmy jak Midsommar. W biały dzień i Dziedzictwo. Hereditary.

Źrodło: Instagram