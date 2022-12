Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Robert Downey Jr. powróci jako Iron Man w "Avengers: Secret Wars"? 0

Od jakiegoś czasu krążyły pogłoski, że Robert Downey Jr. powróci jako Iron Man w Avengers: Secret Wars. Teraz jedno ze źródeł uważa, że umowa została podpisana.

"Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów"

W 2019 roku pożegnaliśmy Tony’ego Starka, który poświęcił swoje życie, aby pokonać Thanosa. Jednak multwiersum otwiera dla Marvel Studios całkiem nową furtkę i możliwość powrotu Roberta Downeya Jr. w postaci wariantu Iron Mana. I wiele wskazuje na to, że taka sposobność zostanie wykorzystana!

Robert Downey Jr. miałby powrócić do roli Tony’ego Starka w widowisku Avengers: Secret Wars. Mówi się również, że gwiazdor pojawi się w filmie Armor Wars, który pierwotnie miał być serialem. Powód wydaje się być prosty – Marvel w jakiś sposób musi znaleźć powiązanie pomiędzy Riri Williams, a Iron Manem. Z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu wiemy, że bohaterka, która ma być w przyszłości Ironheart na razie takowych nie posiada.

Jeśli spuścizna Iron Mana ma zostać poruszona to wydaje się, że cameo w Armor Wars jest nieuniknione. Może to być krótka wiadomość wideo nagrana przez Tony’ego Starka, a może to być jakaś scena retrospekcji. Możliwości na pewno jest kilka.

A czy Wy chcielibyście, aby plotki o powrocie Roberta Downeya Jr. okazały się prawdziwe?

Źrodło: Comicbookmovie