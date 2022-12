Był Daredevilem i Batmanem, a teraz może zostać łotrem Marvela! 0

Ben Affleck, którego do tej pory widzieliśmy w rolach superbohaterów – zagrał Daredevila oraz Batmana – niebawem może stać się jednym z komiksowych złoczyńców. Aktor znalazł się na celowniku Marvel Studios!

Wydaje się, że ostatnie zmiany jakie zaszły w DC Studios sprawiły, że powrót Bena Afflecka do roli Mrocznego Rycerza w DCU jest praktycznie niemożliwy. Prawdopodobnie po raz ostatni zobaczymy aktora w roli Rycerza z Gotham w widowisku Aquaman and the Lost Kingdom, gdzie ma zaliczyć krótki występ gościnny – no chyba, że wytwórnia zdecyduje się na wycięcie jego roli. Tego jeszcze nie wiemy!

Ostatnio pojawiły się też plotki, że James Gunn oraz Peter Safran widzieliby Afflecka w roli jednego z przyszłych reżyserów nowego DC Universe. Spekuluje się, że może być on brany pod uwagę przy okazji nowego filmu o Supermanie. Nie mniej jednak te plany mogą pójść do kosza, ponieważ osobą Bena Aflecka interesuje się rzekomo Marvel Studios.

Gwiazdor widowiska Batman v Superman: Świt sprawiedliwości miał rozmawiać ze studiem odpowiedzialnym za Kinowe Uniwersum Marvela o roli Dario Aggera w jednym z nadchodzących projektów. Nie wiadomo na razie jak daleko zaszły te rozmowy, ale wydaje się, że ta postać byłaby idealna dla Afflecka. W komiksach Agger jest skorumpowanym prezesem Roxxon Energy Corporation i człowiekiem zdolnym do przemiany w Minotaura, który nie raz i nie dwa toczył boje z Thorem. Minotaur miał również okazję zmierzyć się z Hulkiem.

Jak widać potencjał na wprowadzenie Minotaura do MCU jest ogromny. Co o tym sądzicie?

