Scenariusz "Batmana" do przeczytania w sieci 0

Jeśli jesteście fanami tegorocznego Batmana to z pewnością ucieszy Was ta informacja. Do sieci trafił pełny scenariusz komiksowego widowiska autorstwa Matta Reevesa i Petera Craiga.

Batman zawitał do kin w marcu 2022 roku i zarobił ponad 770 milionów dolarów na całym świecie. Widowisko było również hitem na platformie streamingowej HBO Max, gdzie możemy oglądać go obecnie. Produkcja zyskała sporo fanów, a uznanie znalazła też wśród krytyków. Warner Bros. pracuje od dawna nad serialem telewizyjnym dla HBO Max kręcącym się wokół Pingwina, a także kontynuacją kinowego hitu.

Jeśli Wy również jesteście fanami widowiska Matta Reevesa to będzie to dla Was miła niespodzianka. Dzięki Deadline w sieci można przeczytać scenariusz autorstwa samego Reevesa oraz Petera Craiga. Znajdziecie go TUTAJ

Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników — w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) i porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) — i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

Źrodło: Deadline