Liv Tyler może powrócić jako Betty Ross w MCU 0

Kolejna ciekawa informacja dotycząca Kinowego Uniwersum Marvela. Okazuje się, że aktorka Liv Tyler może ponownie pojawić się na ekranie w roli Betty Ross. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Liv Tyler - "Incredible Hulk"

Po raz ostatni miłość życia Bruce’a Bannera pojawiła się na kinowym ekranie w 2008 roku, kiedy to Liv Tyler wcieliła się w postać Betty Ross w widowisku Incredible Hulk. Od tamtego czasu słuch o niej zaginął… aż do teraz. Okazuje się, że aktorka rozmawia z przedstawicielami Marvel Studios na temat swojego powrotu do Kinowego Uniwersum Marvela. Patrząc na plany studia odnośnie wydarzeń, które mają mieć miejsce w przyszłych produkcjach, jej powrót wydaje się mieć sporo sensu.

Najważniejsza informacja jest taka, że generał Thaddeus "Thunderbolt" Ross, który w uniwersum Marvela jest ojcem Betty, ma zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Do roli tej postaci zatrudniono Harrisona Forda.

Jeśli informacje o negocjacjach Liv Tyler okażą się prawdziwe, można przypuszczać, że jej postać pojawi się w którejś z produkcji Captain America: New World Order i/lub Thunderbolts. Oczywiście są też szanse na to, że w przyszłości Betty ponownie spotka Bruce’a Bannera.

