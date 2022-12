Powstanie filmowa adaptacja gry wideo ''It Takes Two''. Za sterami Josh Miller i Pat Casey 0

Amazon Studios, Seven Bucks Productions Dwayne Johnsona, Hazelight Studios i dj2 Entertainment łączą siły, aby zrealizować filmową adaptację komputerowej gry It Takes Two wydanej w marcu ubiegłego roku.

Historia w grze kręci się wokół skłóconej, będącej na skraju rozwodu pary. Ich córka bardzo przeżywa kłótnie rodziców i obwinia się o niepowodzenia w ich związku. By ulżyć sobie w smutku tworzy laleczki do złudzenia przypominające rodziców. Te ożywają i odkrywają, że znajdują się w dziwnym, bajkowym świecie. Aby powrócić do swoich dawnych ciał muszą nauczyć się na nowo ze sobą współpracować. W tym celu wyruszają w podróż przez nowy świat.

Scenariusz adaptacji piszą Josh Miller i Pat Casey, którzy to pracowali przy udanych filmach o Sonicu. Według nich adaptacja ma niezwykły potencjał, a to co ich do niej przyciągnęło to możliwość zrealizowania z kilkunastu godzin gry trzymającego się fabularnie w całości 1,5 godzinnego filmu. Panowie jak widać lubią wyzwania.

W projekt zaangażowany jest także twórca gry Josef Fares, z którym konsultowane są na bieżąco kolejne etapy scenariusza.

Źrodło: Dark Horizons