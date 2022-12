Premierowy zwiastun "Pokusy" od reżyserki "Dziewczyn z Dubaju" 0

Dystrybutor udostępnił pierwszy zwiastun filmu Pokusa, produkcji inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Fabuła wyreżyserowana przez Marię Sadowską powstała na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Edyty Folwarskiej.

fragment plakatu filmu "Pokusa"

Atrakcyjna i ambitna Inez (w tej roli Helena Englert) od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej dziewczyny. Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal jakiego nikt się nie spodziewa.

W Pokusie zobaczymy popularnych polskich aktorów, m.in.: wspomnianą Helenę Englert, Piotra Stramowskiego, Joannę Liszowską, Piotra Głowackiego, Klaudię El Dursi, Ewę Ekwę, Olę Ciupę. W jedną z głównych ról w filmie wcielił się też Andrea Preti, którego polski widz pamięta z filmu Dziewczyny z Dubaju.

Film trafi do kin 27 stycznia 2023 roku.

Źrodło: monolith.pl