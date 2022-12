Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kiedy kontynuacja "Avatara" trafi na Disney+? 0

Avatar: Istota wody zarobił już ponad miliard dolarów na świecie i cały czas zgarnia spore pieniądze. Pomimo tego, że film od niedawna jest na ekranach kin, można zadać sobie pytanie kiedy sequel najbardziej kasowego filmu w dziejach kina trafi na platformę streamingową Disney+?

"Avatar: Istota wody"

Przed pandemią okno wydania filmu po premierze kinowej wynosiło 90 dni. W 2020 roku wszystko się jednak zmieniło i zostało ono skrócone do 45 dni. Z tego względu Doktor Strange w multiwersum obłędu trafił na Disney+ po 47 dniach, podczas gdy Thor: Miłość i grom zajęło to zaledwie 62 dni. W przypadku filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu studio przedłużyło okno wydania, aby dać kontynuacji szansę zarobienia nieco większych pieniędzy. Z tego względu sequel trafi na Disney+ dopiero w przyszłym roku

A jak wygląda sprawa z superprodukcją Avatar: Istota wody?

Sequel Jamesa Camerona trafił do kin 16 grudnia, jednak z racji tego, że widowisko musi zarobić około 2 miliardów, aby reżyser uznał to za sukces, okno wydania na pewno zostanie wydłużone. Tym bardziej, że Avatar: Istota wody wydaje się być filmem, który będzie miał niesamowicie długie nogi. Z tego też powodu nie powinniśmy spodziewać się, że kontynuacja Avatara trafi na Disney+ 1 lutego. Na ten moment wydaje się, że najwcześniej film zawita do serwisu w marcu 2023 roku.

Warto też dodać, że Avatar: Istota wody w Stanach Zjednoczonych trafi nie tylko na Disney+, ale też HBO Max. Powodem takiego stanu rzeczy jest umowa zawarta pomiędzy HBO a 20th Century Fox.

Źrodło: Comicbookmovie