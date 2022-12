Czy Ryan Coogler jest gotowy nakręcić "Czarną Panterę 3"? 0

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu otworzyła furtkę i na pewno są spore szanse na to, że powstanie kolejna odsłona przygód superbohatera. Czy reżyser Ryan Coogler powróci na stanowisku głównodowodzącego?

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to nie tylko hołd dla T’Challi i nieżyjącego już Chadwicka Bosemana, ale również nowe otwarcie dla tytułowego bohatera. Produkcja Marvela pokazała kilka rzeczy, które w przyszłości mogłyby stanowić ważny element kontynuacji. I tutaj należy zadać sobie pytanie – czy Ryan Coogler nadal jest zainteresowany pracą przy Kinowym Uniwersum Marvela? Odpowiedzi na to pytanie udzielił w trakcie wywiadu dla "New York Times".

Brachu, czuję się z tego powodu błogosławiony, że mam okazję pracować nad tymi filmami. Kiedy poproszono mnie o zrobienie pierwszego, to było jak pędzący pociąg. Codziennie dziękuję Bogu, że mogłem do niego wskoczyć i spotkać tych ludzi, tych aktorów i poznać Chadwicka w ostatnich latach jego życia. Będę to robił tak długo, jak ludzie będą mnie chcieli. Myślę jednak, że to coś więcej niż tylko ja czy Joe. Pierwszy i drugi film zarobiły 2 miliardy dolarów, co jest najważniejsze dla korporacji. Mam więc nadzieję, że tak będzie dalej, stary. Mam nadzieję, że ludzie nadal będą kręcić filmy o Wakandzie długo po naszym odejściu.

powiedział Ryan Coogler

Marvel Studios na razie nie ogłosiło planów związanych z realizacją "Czarnej Pantery 3". Wydaje się jednak, że sequel jest kwestią czasu, pomimo tego, że Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu nie zarobiła tak dużych pieniędzy, jak poprzednik.

A Wy chcielibyście kolejną część przygód wakandyjskiego superbohatera?

Źrodło: New York Times