"Daredevil: Born Again" nie będzie adaptacją komiksu Franka Millera o takim samym tytule

Daredevil: Born Again to z pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali 5. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Oczekiwania są niezwykle duże ze względu na udany serial z Charliem Coxem, który był dostępny na platformie Netflix, a dzisiaj można go oglądać na Disney+.