W niedawnym finale 4. sezonu fani mieli przez chwilę okazję zobaczyć tę postać. Nowe ujęcia zaprezentowane w social mediach dają nam nieco dokładniejszy obraz tego, jak wyglądać będzie Teagan Croft jako White Raven. Warto zwrócić uwagę, że kostium nie jest wierny komiksowemu pierwowzorowi czy nawet serialowi animowanemu Młodzi Tytani: Akcja!.

Zresztą zobaczcie sami fotosy poniżej i dajcie nam znać, co myślicie.

W 4. sezonie Titans drużyna zmierzyła się z nikczemną Mother Mayhem (w tej roli Franka Potente) i jej Kościołem Krwi zagłębiając się w nadprzyrodzone terytorium:

Po uratowaniu Gotham Tytani wyruszyli w drogę powrotną do San Francisco. Ale po zatrzymaniu się w Metropolis, znaleźli się na celowniku nadprzyrodzonego kultu z mocami, niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej.