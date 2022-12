Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Gra o tron" - przyszłe projekty pod znakiem zapytania. George R.R. Martin o spin-offach kultowego serialu HBO 0

George R.R. Martin chętnie komentuje wydarzenia związane z uniwersum "Gry o tron". Legendarny pisarz odniósł się do przyszłości serialowej franczyzy opartej o jego sagę fantasy.

"Gra o tron: Ród Smoka: Drugi Tego Imienia"

George R.R. Martin zdradził na swoim blogu, że niektóre z jego planowanych produkcji z uniwersum "Gry o tron", które miały powstać dla HBO Max zostały odłożone przez streamera na bok. Nie jest to tak naprawdę zaskakujące, ponieważ sporo projektów, które wcześniej dostały zielone światło zostało anulowanych, po tym jak firma macierzysta HBO, czyli WarnerMedia, połączyła się z Discovery. Takie decyzje są spowodowane obniżeniem kosztów i oszczędnościami.

Z drugiej strony spin-off serialu Gra o tron, czyli Gra o tron: Ród Smoka nie tylko jest powszechnie uważany za najlepszy serial fantasy tego roku, ale również produkcję, która zaliczała znakomite wyniki oglądalności, których HBO nie widziało od czasów… pierwowzoru. Mimo wszystko pisarz uważa, że kolejne projekty nie są wcale takie pewne:

Niektóre z nich rozwijają się szybciej od innych, jak zawsze w takim przypadku. Żaden jeszcze nie dostał zielonego światła, chociaż miejmy nadzieję… może stanie się to wkrótce. Zdjąć coś z półki można równie łatwo, jak położyć to na niej. Z pewnością wszystkie zmiany w HBO Max miały na to wpływ.

George R.R. Martin nie określił jednak, które projekty zostały odłożone na półkę. Na ten moment zapowiedziano sześć seriali, które są ponoć opracowywane dla HBO. Wśród nich były między innymi spin-off, którego bohaterem miał być John Snow, prequel "Tales of Dunk and Egg", którego akcja dzieje się 90 lat przed wydarzeniami mającymi miejsce w książce "Gra o tron" oraz "10,000 Ships", którego fabuła miała podążać za księżniczką Nymerią podróżującą z Rhoynarami do Dorne.

