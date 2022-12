Na razie nie ma planów na sequel "Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie" 0

Ron Howard potwierdził, że LucasFilms nie pracuje nad kontynuacją filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie z 2018 roku.

"Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie"

Jeśli czekacie na kontynuację widowiska Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie to reżyser filmu Ron Howard ma dla Was bardzo złe informacje. Twórca uważa, że Lucasfilm na razie nie prowadzi żadnych rozmów związanych z realizacją kontynuacji. W tym momencie wszelkie dyskusje na temat takiego projektu odbywają się tylko i wyłącznie pomiędzy fanami na różnego rodzaju forach internetowych, kanałach na YouTube i stronach fanowskich powiązanych z sagą "Gwiezdne wojny".

Mimo tego, że Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie spotkał się z mieszanym przyjęciem przez fanów i krytyków, to reżyser miło wspomina czas, który spędził na planie zdjęciowych superprodukcji. Twierdzi, że przyszedł do tej pracy pełen werwy, chęci pomocy i świetnie się bawił w trakcie realizacji. Według jego słów praca nad takich ogromnym projektem trwa trzy lata, a on musiał to zrobić w osiem miesięcy, co było cennym doświadczeniem.

Ron Howard twierdzi też, ze jednym z powodów, dla których Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie nie poradził sobie zbyt dobrze było być może "zbyt nostalgiczne" podejście do tematu. Według filmowca mogło to nie być w tamtym momencie właściwe podejście do historii "Gwiezdnych wojen", być może fani nie szukali akurat powrotu do narodzin ukochanej postaci, czyli Hana Solo.

A Wy jak uważacie?

Źrodło: MovieWeb