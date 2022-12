Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix i Nike nawiązują współpracę - w serwisie znajdą się treści sygnowane sportową marką

Końcówka roku przyniosła informacje o nawiązaniu niezwykle ciekawe współpracy, pomiędzy platforma streamingową Netflix oraz firmą Nike. W serwisie znajdą się treści sygnowane sportową marką.

Nike Training Club rozszerza swoje zasięgi i nawiązuje współpracę z amerykańskim gigantem streamingowym Netflix, który również dzięki tej umowie powiększy swoją ofertę. Już nie tylko filmy, seriale, stand-upy, talk-show oraz gry znajdą się w ofercie serwisu. Wraz z tą współpracą na Netflix znajdziemy treści dotyczące treningu i zdrowego trybu życia!

Na platformie streamingowej Netflix będziemy mogli znaleźć treningi Nike Training Club, z której do tej pory mogli korzystać tylko i wyłącznie użytkownicy aplikacji owego brandu.

Jaką ofertę przygotowały wspólnie Netflix i Nike Training Club? Otóż otrzymamy pięć programów podzielonych na odcinki, które łącznie dostarczą nam 30 godzin kontentu o tematyce treningowej. Ćwiczenia będą charakteryzowały się różnym poziomem zaawansowania oraz będą dostępne w kilku wersjach językowych. Oto jak prezentuje się lista zapowiedzianych programów:

HIT & Strength with Tara (14 odcinków)

Kickstart Fitness with the Basics (13 odcinków)

Two Weeks to a Stronger Core (7 odcinków)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 odcinków)

Feel-Good Fitness (6 odcinków)

Plus całego przedsięwzięcia jest taki, że wszystkie ćwiczenia będzie można wykonywać we własnym domu. Co sądzicie o tej inicjatywie i współpracy dwóch gigantów?

