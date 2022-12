Dwayne Johnson w spektakularnej roli jako nowy bohater w Uniwersum DC! "Black Adam" od 18 stycznia na nośnikach fizycznych! 0

Fascynująca historia Black Adama, mściwego antagonisty ze świata DC, po raz pierwszy na dużym ekranie! Dwayne Johnson w roli nieznanego do tej pory kinowej publiczności bohatera, już od 18 stycznia na Blu-ray™ i DVD.

Kiedy po blisko pięciu tysiącleciach obdarzony boskimi mocami Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobowca, musi zderzyć się ze współczesnym światem, na którym postara się zaprowadzić też własną, wyjątkowo pojmowaną formę sprawiedliwości.

Realizacja filmu właśnie o tym bohaterze była od lat wielkim marzeniem Dwayna Johnsona, który nie ukrywa, że już na etapie dorastania, to właśnie Black Adam był dla niego najważniejszym z komiksowych herosów. Sama droga do realizacji tego filmu zajęła ponad dziesięć lat, a mimo to, jego przywiązanie do postaci pozostało silne przez cały ten czas. Jak podsumowuje sam aktor: Black Adam jest częścią mojego DNA i mojej duszy od wielu, wielu lat.

Dla twórców głównym celem było zekranizowanie komiksowych historii Black Adama, wzbogacenie ich o własną pasję, dodanie odrobiny czarnego humoru i stworzenie w ten sposób wielkiego filmowego spektaklu. Od razu wiedzieli, że wybór reżysera nie może być przypadkiem – podjęli więc decyzję o współpracy ze znanym Johnsonowi z planu Wyprawy do dżungli Jaumem Collet-Serrą, który okazał się idealną osobą by umiejętnie spleść to wszystko w epicką, filmową historię.

Pomysł reżysera na realizację historii o Black Adamie oparł się na opowiedzeniu historii o przybyszu pojawiającym się nagle w świecie, jakiego nie znał. To schemat znany kinu chociażby z westernów, czy też przypominający filmy o policjantach działających w pojedynkę przeciw przestępczemu półświatkowi. Producentom bardzo spodobała się ta wizja i od razu byli przekonani, że takie podejście okaże się satysfakcjonujące zarówno dla wielkich fanów komiksów, jak i zwykłej kinowej publiczności.

Ale Black Adam to coś więcej niż tylko opowieść o starożytnym bogu, który po 5000 lat musi zderzyć się z rzeczywistością. Jak zauważa Collet-Serra: jedną z najbardziej interesujących warstw historii jest próba odszukania odpowiedzi na pytanie o to, co czyni bohatera i kto ma prawo określać, czym jest sprawiedliwość. Nie nazwałbym kodeksu moralnego Black Adama wątpliwym, ale być może jego kodeks moralny jest po prostu nieaktualny w czasach, w których żyjemy. To rozsądny facet; robi wszystko po swojemu, zgodnie z tym, co uważa za słuszne – podsumowuje.

Film Black Adam zadebiutował w kinach 4 grudnia. Już 18 stycznia ukaże się na Blu­‑ray™ i DVD. Dodatki specjalne w wydaniu Blu-ray™:

Historia Black Adama

Czym jest Towarzystwo Sprawiedliwości

Z duszy na ekran

Black Adam nowy typ kina akcji

Kostiumy tworzą bohatera

Źrodło: Galapagos