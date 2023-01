Który serial był najchętniej "piraconym" tytułem 2022 rok? Zwycięzca Was nie zaskoczy! 0

Tradycyjnie TorrentFreak opublikował listę najchętniej ściąganych przez internetowych piratów seriali mijającego roku. W 2022 roku bezkonkurencyjny okazał się być prequel jednego z kultowych seriali stacji HBO.

Paddy Considine, Milly Alcock - "Gra o tron: Ród Smoka"

Gra o tron: Ród Smoka to najchętniej piracony serial ubiegłego roku wynika ze statystyk portalu TorrentFreak. Tym samym uniwersum stworzone przez George'a R.R. Martina po raz kolejny melduje się na samym szczycie tego niechlubnego zestawienia. Przez kilka lat z rzędu to właśnie Gra o tron była bezsprzecznym liderem corocznych zestawień TorrentFreak, aż do 2019 roku, kiedy to otrzymaliśmy finałowy serial hitu HBO.

Warto także odnotować, że HBO powraca po dwuletniej przerwie do pierwsze miejsce, po tym jak to serialowe widowiska od Disney+ były najchętniej piraconymi tytułami. W 2020 roku zwyciężył The Mandalorian, natomiast w 2021 roku widzowie najczęściej pobierali odcinki WandaVision.

Na drugim miejscu najnowszej listy znalazły się dwa seriale od Amazon Studios – Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy oraz The Boys. Należy też zwrócić uwagę, że wszystkie tytuły na liście są nowymi względem 2021 roku. Oznacza to, że z zestawienia wypada Rick i Morty, który pojawiał się w nim regularnie od wielu lat.

Oto pierwsza dziesiątka 2022 roku:

Źrodło: TorrentFreak