Wednesday to jeden z największych hitów Netflixa ostatnich miesięcy. Z pewnością występ w produkcji będzie trampoliną do wielkiej kariery dla odtwórczyni roli tytułowej, czyli Jenny Ortegi.

Wednesday Addams rzadko miewała momenty, w których można było poznać, że jest zestresowana. Duża w tym zasługa Jenny Ortegi, która w znakomity sposób zinterpretowała i zrozumiała osobowość bohaterki. Co ciekawe był nawet jeden moment, w którym gwiazda produkcji interweniowała twierdząc, że pewna linia dialogowa zawarta w scenariuszu nie pasuje do Wednesday. Sprawa dotyczy odcinka czwartego, w którym nasza bohaterka miała zareagować bardziej jak przeciętna nastolatka, kiedy zobaczyła sukienkę, która zrobiła na niej szczególne wrażenie.

Pamiętam, że kwestia, w której mówię o sukience brzmiała w stylu: "O mój Boże, panikuję z powodu sukienki, dosłownie nienawidzę siebie". Byłam wtedy nieco zmieszana z powodu jak to brzmi, to była taka garść drobiazgów. Czułam, że udało nam się uniknąć wielu dialogów, próbujących sprawić, by brzmiała jak normalny człowiek. powiedziała Ortega

A to nie jedyny element, w którym aktorka ma swoje zdanie odnośnie Wednesday Addams. Jenna Ortega była również przeciwna trójkątowi miłosnemu, pomiędzy jej postacią, a Tylerem (Hunter Doohan) i Xavierem (Percy Hynes White). Gwiazda serialu twierdzi, że w kolejnym sezonie wątek romantyczny nie będzie kluczowym elementem fabuły.