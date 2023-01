Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Znamy datę premiery nowego zwiastuna "Ant-Man i Osa: Kwantomania" 0

Fani Kinowego Uniwersum Marvela już na początku Nowego Roku otrzymają niespodziankę od studia w postaci nowego zwiastuna promującego widowiska Ant-Man i Osa: Kwantomania. Kiedy dokładnie zapowiedź trafi do sieci?

"Ant-Man i Osa: Kwantomania"

Jak to zwykle bywa w przypadku zwiastunów filmów, a w szczególności tych hollywoodzkich, pierwsza zapowiedź jest wprowadzeniem do świata i zazwyczaj nie prezentuje nam tak wielu detali z fabuły. Nie inaczej było w przypadku filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, gdzie zobaczyliśmy co porabia Scott Lang po wydarzeniach z Końca gry, mogliśmy rzucić też okiem na kolejny wariant Kanga oraz Kwantowe Królestwo.

Na szczęście już niebawem fani Kinowego Uniwersum Marvela zobaczą nową zapowiedź wyczekiwanego widowiska, która miejmy nadzieję zdradzi nam nieco więcej. Z najnowszych informacji wynika, że drugi zwiastun zadebiutuje na ESPN w trakcie meczu National College Football Championship, który rozpocznie się o 19:30 czasu wschodniego (w Polsce będzie to godzina 1:30), w poniedziałek, 9 stycznia.

Na razie ciężko wyrokować czego możemy doświadczyć w nowym trailerze, ale z pewnością przydałaby się jakaś większa liczba ujęć z Kangiem. Możliwe, że Marvel Studios pozwoli nam rzucić okiem po raz pierwszy na MODOKa. Co Wy na to? Macie jakieś pomysły lub życzenia odnośnie tej zapowiedzi?

Ant-Man i Osa: Kwantomania trafi do kin 17 lutego 2023 roku.

Jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego zwiastuna to macie okazję obejrzeć go poniżej:

Źrodło: Comicbookmovie