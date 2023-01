Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie "Wednesday", nie "Moon Knight", nie "The Boys" - to inne serialowe tytuły królowały na platformach streamingowych 0

Po filmach przyszła pora na seriale. Oto lista najpopularniejszych seriali na świecie na poszczególnych platformach streamingowych. Niektóre z tytułów z pewnością Was zaskoczą!

HBO MAX

W pierwszym rankingu znalazło się pięć oryginalnych produkcji HBO. Co ciekawe numerem jeden cały czas pozostaje Gra o tron, która potwierdza swoją wielką popularność. W "dziesiątce" nie mogło zabraknąć również miejsca dla prequelu!

Pierwsza dziesiątka HBO Max prezentuje się następująco:

NETFLIX

Dwa tytuły w tym zestawieniu z pewnością Was zaskoczą – dwa kolumbijskie romanse i osiem oryginalnych produkcji sygnowanych logiem Netflixa.

Pierwsza dziesiątka Netflixa prezentuje się następująco:

DISNEY+

Kolejne zaskakujące zestawienie. Na tej liście prym wiodą Simpsonowie, a trzy oryginalne seriale Disneya znalazły się pod koniec pierwszej dziesiątki!

Pierwsza dziesiątka Disney+ prezentuje się następująco:

PRIME VIDEO

Amazon może pochwalić się jako jedyna platforma wymieniona w tym artykule samymi oryginalnymi produkcjami w zestawieniu. Co ciekawe superbohaterowie z The Boys ulegli Władcy Pierścieni.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

The Boys

Reacher

Lista śmierci

Peryferal

Koło czasu

Tom Clancy's Jack Ryan

Tego lata stałam się piękna

All or Nothing: Arsenal

The Grand Tour

Czy, któreś zestawienie Was zaskoczyło? Jeśli interesują Was dokładne liczby oraz zestawienia z nieco mniej popularnych serwisów streamingowych, jak Hulu, Apple TV+ czy Paramount+, to znajdziecie je klikając TUTAJ

Źrodło: flixpatrol.com