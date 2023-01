James Corden , gospodarz popularnego programu The Late Late Show, ujawnił, że brał udział w przesłuchaniu do jednej z głównych ról w trylogii Władca Pierścieni Petera Jacksona .

Podczas gościnnego podcastu Josha Horowitza Happy Sad Confused, Corden omówił swoje doświadczenia z przesłuchania, które odbył wraz ze swoimi przyjaciółmi. Aktor starał się o rolę Samwise’a Gamgee, czyli wiernego towarzysza, głównego bohatera serii Frodo Bagginsa.