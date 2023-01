Serialowy Hawkeye miał wypadek. Aktor w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala 1

Jeremy Renner, aktor wcielający się w filmach Marvela w postać Hawkey’a doznał poważnych obrażeń podczas odśnieżania. Został on samolotem przetransportowany do szpitala w stanie krytycznym, ale stabilnym.

Takie informacje podał wczoraj do mediów rzecznik aktora. Do wypadku doszło w Nowy Rok. To jedyne co wiadomo. Szczegółów nie znamy. Wypadek miał miejsce prawdopodobnie w okolicy domu aktora znajdującego się w północnej Newadzie, gdzie w ostatnich dniach doszło do obfitych opadów śniegu. Aktor obecnie znajduje się pod doskonałą opieką. Czuwa nad nim także jego rodzina.

Renner szerokiej widowni z pewnością najbardziej znany jest z roli Hawkey’a. W bohatera tego wcielił się on zarówno w pełnometrażowych filmach Marvela, jak i w serialu poświęconym tej postaci. Obecnie na premierę z nim oczekuje drugi sezon serialu Mayor of Kingstown, który to na Paramount+ zadebiutuje już 15 stycznia.

Źrodło: Deadline