"Avatar 3" - James Cameron zapowiada nowe plemiona oraz planety 0

James Cameron uchylił rąbka tajemnicy na temat kolejnej odsłony serii "Avatar". Filmowiec zapowiada nowe plemiona oraz planety.

"Avatar: Istota wody"

Avatar: Istota wody cały czas robi sporo zamieszania w światowych zestawieniach box office’u i powoli zbiera na swoim koncie 1,5 mld dolarów. W filmie James Cameron zaprezentował nam nowe plemię i kulturę Na’vi, jednak jak zapowiada filmowiec to dopiero początek. Kiedy został o to zapytany przez fanów odpowiedział:

Będą to kultury różniące się od tych, które już pokazałem. Ogień będzie reprezentowany przez "Ludzi Popiołu" (w oryginalnym tłumaczeniu "Ash People"). Chcę pokazać Na’vi w innym świetle, ponieważ do tej pory pokazywałem tylko ich dobre strony. W pierwszych filmach są bardzo negatywne przykłady ludzi i bardzo pozytywne przykłady Na’vi. W "Avatarze 3" zrobimy coś przeciwnego.

Musicie przyznać, że perspektywa zobaczenia złych Na’vi to coś, co jest niezwykle kuszące i intrygujące. Co ciekawe James Cameron chcąc posunąć fabułę swojej sagi do przodu mówi, że sequele zabierą nas na inne planety aniżeli Pandora.

Będziemy też eksplorować nowe światy, kontynuując historię głównych bohaterów. Mogę powiedzieć, że najlepsze będą ostatnie odsłony. Pozostałe były wstępem, sposobem nakrycia stołu przed podaniem posiłku. Ale oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak poradzi sobie "Avatar 2".

dodaje Cameron

Swego czasu można było przeczytać, że twórcy będą chcieli przenieść akcję na Ziemię. Z pewnością fajnie byłoby zobaczyć planetę ludzi, która została przez nich zniszczona. Wydaje się jednak, że ten wątek dostaniemy nie wcześniej niż w czwartej części "Avatara".

Jeśli chodzi o Avatara 3 to ma on trafić do kin 20 grudnia 2024 roku.

Źrodło: Comicbookmovie