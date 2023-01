Co się dzieje ze "Skarbem narodów 3"? Producent ogłosił ważną rzecz! 0

Na Disney+ możemy oglądać serial Skarb narodów: Na skraju historii, jednak fani z pewnością czekają na kinową kontynuację przygód Benjamina Franklina Gatesa granego przez Nicholasa Cage’a. Co się dzieje wyczekiwanym sequelem?

"Skarb narodów" to franczyza składająca się z dwóch filmów kinowych oraz serialu, który w grudniu 2022 roku zadebiutował na platformie streamingowej Disney+. Od premiery drugiego filmu, czyli Skarb narodów: Księga tajemnic minęło już 16 lat, jednak fani cały czas wierzą w powrót Nicholasa Cage'a do roli Benjamina Franklina Gatesa. I wygląda na to, że Skarb narodów 3 ma szansę zostać zrealizowany!

Producent filmów Jerry Bruckheimer ogłosił na początku tego roku, że scenariusz do widowiska Skarb narodów 3 jest gotowy. Teraz on oraz jego ludzie czekają za decyzją Nicholasa Cage’a, który musi wyrazić chęć zagrania w kontynuacji. Co ciekawe inny aktor występujący w serii, czyli Justin Bartha w grudniu ubiegłego roku potwierdził, że trwają prace nad scenariuszem. Dodał też, że zwrócono się do Jona Turteltauba – reżysera dwóch filmów kinowych oraz producenta Skarbu narodów: Na skraju historii – o dołączenie do projektu. Na razie jednak podobnie, jak największa gwiazda cyklu, Turteltaub nie dał odpowiedzi.

Można natomiast bezpiecznie założyć, że w przypadku Justina Barthy nie będzie problemów w negocjacjach i aktor chętnie powtórzy rolę Rileya Poole’a. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać za decyzjami Cage’a i Turteltauba.

Źrodło: MovieWeb