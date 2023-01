"Bilet do raju" - urocza komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą od 19 stycznia na Blu-ray i DVD 0

George Clooney i Julia Roberts w rolach byłych małżonków, którzy łączą siły w imię wspólnego celu. Zaskakująca i urocza komedia romantyczna o niespodziance, jaką może okazać się druga szansa już od 19 listopada na Blu-ray™ i DVD.

"Bilet do raju"

Julia Roberts i George Clooney, aktorzy należący do grupy najbardziej cenionych w Hollywood – obydwoje wyróżnieni Oscarem® – odświeżają swoim fenomenalnym występem, nieco zapomniany gatunek filmowy jakim jest komedia romantyczna. W Bilecie do raju wcielają się w role rozwiedzionych małżonków, którzy jednoczą się w imię wspólnego celu – powstrzymania córki przed wyjściem za mąż.

Za produkcję filmu odpowiada studio Working Title, które ma na swoim koncie dziesiątki słynnych komedii romantycznych, takich jak: To właśnie miłość, Dziennik Bridget Jones, czy Cztery wesela i pogrzeb. I choć w ciągu ostatnich lat gatunek komedii romantycznej przestał być kojarzony z wielkim ekranem i przeniósł się raczej do telewizji oraz na platformy streamingowe, reżyser filmu, Ol Parker miał poczucie, że właśnie teraz nadszedł czas na odświeżenie tego rodzaju filmów:

Kiedy wybuchła pandemia, rzeczy, które wówczas pisałem, nagle wydawały się zupełnie nieistotne. Świat całkowicie się zmienił, a ja zastanawiałem się, co właściwie chciałbym napisać i ostatecznie zdecydowałem się po prostu stworzyć coś, co uszczęśliwi ludzi. Coś radosnego i optymistycznego. To właśnie komedie romantyczne przyciągają dużą widownię, która wspólnie przeżywa emocje i się śmieje. Po tych kilku trudnych latach wydało mi się, że zaproszenie tych wszystkich ludzi na wspólne kinowe doświadczenie to piękna rzecz.

tłumaczy Parker

Praca nad Biletem do raju okazała się być dla studia słynącego z bardzo popularnych przed laty komedii romantycznych niemal sentymentalną podróżą.

Te filmy wyszły z mody na jakiś czas, ale kiedy Ol Parker i Sarah Harvey przedstawili nam swój pomysł, od razu pomyśleliśmy że to się sprawdzi. Czuliśmy, że taki film znajdzie sporą widownię, bo co prawda, powstało w ostatnich latach parę niskobudżetowych komedii romantycznych na potrzeby streamingu, to jednak jakość scenariusza i reżyserii w tych produkcjach pozostawiała wiele do życzenia. Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego i zaprezentować to szerokiej publiczności na dużym ekranie. Doskonale wiedzieliśmy, że wykorzystując nasze doświadczenie, wiedzę Ola i pozyskując dwoje tak wybitnym aktorów, mamy szansę stworzyć coś naprawdę specjalnego.

wspomina Tim Bevan, współprzewodniczący Working Title

Julia Roberts i George Clooney mieli więc okazję dać na planie prawdziwy popis aktorstwa komediowego. Wiedząc że tekst najlepiej będzie działał, kiedy będzie świeży i nie chcąc tracić tej świeżości, aktorzy zrezygnowali ze wszelkich prób bez udziału kamer. Każdego dnia czytali skrypt i od razu wchodzili na plan, a większość z ujęć nie była powtarzana więcej niż 3 razy. To sprawiło, że w każdej ze scen gra tej dwójki zupełnie nie przypomina recytacji wyuczonych tekstów, ale jest absolutnie świeża i niezwykle realistyczna.

Bilet do raju pomimo, że jest komedią romantyczną, dotyka przy okazji też znacznie głębszych tematów takich jak miłość, czy chowany przez lata żal, a także całej gamy złożonych relacji rodzinnych, w które możemy być uwikłani. W przeciwieństwie do większości komedii romantycznych, które skupiają się na relacjach dwudziesto-, czy trzydziestolatków, ten film bada temat miłości we wszystkich jej odmianach i na przestrzeni wielu lat.

Jesteśmy przekonani, że w tym miejscu i czasie, w jakim się znaleźliśmy, ludzie chcą przede wszystkim obejrzeć coś zabawnego i pocieszającego. A w tym wypadku – choć jak to w klasycznej komedii romantycznej, doskonale wiemy czego się spodziewać – jest też wiele elementów, które mogą okazać się zaskakujące. Dzięki całej bogatej palecie relacji i emocji wewnątrz rodziny, jesteśmy przekonani że każdy odnajdzie tutaj coś, co okaże się emocjonalnie poruszające.

tłumaczy Bevan

Film Bilet do raju zadebiutował w kinach 30 września. Już 19 stycznia ukaże się na Blu­‑ray™ i DVD.

