Według producenta i właściciela firmy Atomic Monster Jamesa Wana , czwarty film należący do serii Obecność możliwe, iż zakończy to uniwersum.

Wan w jednym z ostatnich wywiadów zapytany o przyszłość serii Obecność, pytającemu go dziennikarzowi podał dość tajemniczą i niejednoznaczną odpowiedź. Stwierdził, że nigdy nic nie wiadomo, możliwe, zobaczymy. Prawdopodobnie wszystko zależy od opłacalności, a także jak twierdzi sam Wan odpowiedniego pomysłu.