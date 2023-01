Peter Capaldi, były Doctor Who stanie za kamerą pilotażowego odcinka serialu powstającego dla Sky Studios 0

Peter Capaldi, który ma już na swoim koncie reżyserski debiut w postaci pełnometrażowego filmu, tym razem stanie za kamerą telewizyjnej produkcji. Podjął on współpracę ze Sky Studios.

Peter Capaldi, ''Doktor Who''

Capaldi objął funkcję reżysera pilotażowego odcinka komediodramatu They Fuck You Up realizowanego dla telewizji Sky. Prace na planie rozpocząć mają się niedługo. Scenariusz serialu napisał Thomas Eccleshare, który pracował na podstawie pamiętnika Sarah Naish.

Historia ukazana w serialu koncentrować ma się wokół matki, która adoptuje pięcioro dzieci. Projekt opisywany jest jako '’zabawne, szczere, ale i zjadliwe spojrzenie na rodzicielstwo'’.

Jest jak najlepsza i najgorsza matka na świecie w jednym. Zostawi ona swoje dzieci na poboczu autostrady, aby same wróciły do domu, a z drugiej strony będzie je z całych sił wspierać w niecodziennych i ekstremalnych trudnościach tak o głównej bohaterce mówi scenarzysta, Thomas Eccleshare.

Peter Capaldi najbardziej znany jest z roli dwunastego Władcy Czasu w serialu Doktor Who. Jest on także laureatem Oscara za scenariusz do krótkometrażowego filmu Franz Kafka's It's a Wonderful Life. W 2008 roku jako reżyser zadebiutował komediodramatem brytyjskim The Great Pretender.

Źrodło: ComingSoon