Jeremy Renner przeszedł operację, rodzina podaje szczegóły wypadku

Jeremy Renner po wypadku jakiego doświadczył w Nowy Rok nadal przebywa w szpitalu w stanie krytycznym, ale stabilnym. W dniu wczorajszym, tj. 2 stycznia, aktor przeszedł ratującą życie operację.

Przy aktorze cały czas czuwa rodzina, która bardzo dziękuje lekarzom za wspaniałą opiekę medyczną oraz fanom za płynące z całego świata wsparcie dla Rennera i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Z wydanego przez rodzinę aktora oświadczenia wynika, że aktor doznał tępego urazu klatki piersiowej i urazów ortopedycznych, a wszystko to miało miejsce w trakcie odśnieżania podjazdu pługiem śnieżnym.

Do wypadku doszło o godzinie 9 rano w Nowy Rok. Potwierdziła to sierżant Krisitn Vietti z hrabstwa Washoe. Portalowi Deadline powiedziała ona, iż policja o tej godzinie odebrała wezwanie w sprawie urazu w rejonie autostrady Mt. Rose w Reno w stanie Nevada. Z doniesień świadków wynika, że Renner w pobliżu swojego domu pracował pługiem śnieżnym Snowcat, który to przewrócił się i przejechał po nodze aktora. Pierwszej pomocy udzielił mu jego sąsiad, który jest z zawodu lekarzem.

Policja zabezpieczyła obszar wypadku i skonfiskowała Snowcata, ponieważ prawdopodobnie maszyna nie miała odpowiednich zabezpieczeń zapobiegających takim wypadkom.

Źrodło: Screenrant