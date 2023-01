Czy Walter White zostanie dodany do epickiej gry "MultiVersus"? 0

"MultiVersus" to darmowa gra z gatunku bijatyka, w której gracz może walczyć znanymi postaciami z popkultury. Możliwe, że już niedługo dodany zostanie nowy bohater i będzie nim Walter White z serialu Breaking Bad.

"MultiVersus" to wydana w zeszłym roku darmowa gra platformowa typu crossover z gatunku bijatyka, gdzie gracz ma możliwość wciela się w bohaterów z biblioteki Warner Bros. Discovery. Tym samym gracze mogą wybierać sobie bardzo interesujących wojowników począwszy od Stalowego Giganta, po Ricka Sancheza, Batmana, Supermana, kończąc na Aryi Stark i LeBronie Jamesie!

Co ciekawe marzeniem fanów jest, aby do gry dostany został… Walter White z serialu Breaking Bad. Problemem są oczywiście prawa do produkcji, które posiada Sony. Możliwe jednak, że w przyszłości ikoniczny bohater serialu zostanie dodany do oferty gry wideo, co zasugerował jeden z rysowników postaci, Dan Eder.

Na Twitterze odpowiedział on na prośbę jednego z fanów, który napisał, że jedynym sposobem, aby rok 2023 był udany, jest dodanie Waltera White’a do "MultiVersus". Dan Eder odpowiedział bardzo krótko, ale wymownie: spodziewaj się dobrych rzeczy.

Oczywiście nie jest to żadną wiążąca odpowiedź, ale można mieć nadzieję, że pomiędzy firmami toczone są dyskusje na temat pożyczenia praw do postaci Heisenberga. Breaking Bad zostało zakończone, jednak nie jest powiedziane, że jego bohaterowie nie mogą "żyć" w innych mediach i gra wideo typu "MultiVersus" byłaby na pewno ciekawą opcją. Co Wy o tym sądzicie?

Źrodło: MovieWeb