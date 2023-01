Zdjęcia do "Gwiezdnych wojen" od Damona Lindelofa wystartują już w kwietniu? 0

Damon Lindelof pisze dla Lucasfilm nowy film osadzony w uniwersum "Gwiezdnych wojen". Najnowsza plotka sugeruje, że zdjęcia do widowiska wystartują już niebawem.

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"

To co pierwotnie wyglądało na plan związany z przyszłością kinowego uniwersum "Gwiezdnych wojen", w ostatnim czasie nieco się rozpadło. W grudniu 2023 roku mieliśmy dostać kolejny film gwiezdnej sagi, ale został on usunięty z harmonogramu Disneya. Projekty, za które odpowiadali tacy twórcy, jak Taika Waititi, Krysty Wilson-Cairns, Michael Waldron czy Shawn Levy również zostały odwleczone i nie wiadomo, kiedy powstaną. Jest oczywiście jeszcze temat Rogue Squadron od Patty Jenkins oraz trylogii Riana Johnsona, ale tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy zostaną zrealizowane.

Na ten moment projektem, który wysuwa się na prowadzenie jest film Damona Lindelofa. Najświeższa plotka sugeruje, że zdjęcia do niezatytułowanego jeszcze filmu miałyby rozpocząć się w kwietniu tego roku. Jeśli chodzi o samą fabułę to jest ona tajemnicą, ale inne spekulacje sugerują, że na ekranie zobaczymy postacie znane z ostatniej trylogii. Może to oznaczać, że Rey, Finn lub Poe Dameron otrzymają zakończenia swoich historii, które będą satysfakcjonujące dla fana. Z drugiej strony mogą to być tylko i wyłącznie występy epizodyczne.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie Walt Disney postawił na serializację uniwersum "Gwiezdnych wojen". Od premiery Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie miną niebawem 4 lata w trakcie, których otrzymaliśmy sporo seriali na Disney+.

Źrodło: Comicbookmovie