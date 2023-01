Scenarzysta "Szklanej pułapki" nie zajmie się serialem "Assassin’s Creed" 0

Jeb Stuart, najbardziej znany z napisania scenariusza do Szklanej pułapki, miał zająć się serią Assassin’s Creed dla Netflixa. Jednak dzisiaj pojawiła się informacja, że showrunner odszedł z projektu.

kadr z gry "Assassin’s Creed"

Stuart ujawnił te szczegóły w wywiadzie udzielonym Colliderowi, powiedział, że nie jest już zaangażowany z powodu różnicy w wizji.

Myślę, że było to trochę przesunięcie zarządzającymi tym projektem z Los Angeles do Londynu i ta grupa, rozpoczęła realizowanie swojej wizji, zamiast zostać przy mojej. Myślę, że to sprawiedliwe. Wiem, że będzie super, kiedy wszystko wyjdzie. Myślę, że ludzie z Ubisoftu są fantastyczni. Jest to wspaniała franczyza. To był po prostu dobry, wspólny czas na zmiany dla obu stron.

wyjawił Jeb Stuart

Netflix ma na koncie nie tylko wiele seriali opartych na grach wideo, takich jak Resident Evil, League of Legends i Sonic, ale także ciągle pracuje nad kolejnymi projektami z Ubisoft. Produkcje oparte na Splinter Cell i Far Cry: Blood Dragon mają trafić do serwisu streamingowego w niedalekiej przyszłości.

Nie ma niestety żadnych innych informacji dotyczących serii Assassin’s Creed, a po odejściu showrunnera, zapewne produkcja zaliczy kolejne opóźnienia.

Źrodło: Collider