Jeremy Renner na zdjęciu ze szpitala dziękuję fanom za wsparcie 0

Jeremy Renner podziękował fanom po raz pierwszy po wypadku jakiego doświadczył w Nowy Rok. Aktor nadal przebywa w szpitalu i jak widać na zdjęciu, jest poobijany jednak jest przytomny i powolutku zaczyna powrót do zdrowia.

kadr z filmu "Avengers"

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia pojawiło się po tym, jak szeryf hrabstwa Washoe, Darin Balaam, poinformował o incydencie, stwierdzając, że był to tragiczny wypadek. Do zdarzenia doszło po tym, jak Renner pomagał wyciągnąć ze śniegu pojazd prowadzony przez członka rodziny. Jednak po tym, jak aktor wysiadł z pługu śnieżnego Sno-Cat, którym jechał, pojazd zsunął się do przodu i zranił Rennera, dodajmy, że pojazd waży ponad 6 ton. Pierwszej pomocy udzielił mu jego sąsiad, który jest z zawodu lekarzem.

Renner podziękował fanom za wsparcie publikują poniższe zdjęcie na instagramie.

Nie wiadomo jeszcze jak poważne są urazy i kiedy aktor będzie mógł rozpocząć rehabilitacje, i czy w ogóle wróci do pełnej sprawności, która pozwoli mu na powrót do roli Clinta Bartona w uniwersum Marvela. Takie informację powinny pojawić się w najbliższym czasie.

Źrodło: www.instagram.com