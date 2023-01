Alice (Pugh) i Jack (Styles) mają szczęście żyć w utopijnej społeczności miasteczka Victory – miejscu, w którym mieszkają mężczyźni pracujący dla tajnego Projektu Victory oraz ich rodziny. W czasie gdy mężowie spędzają każdy dzień w Kwaterze Głównej pracując nad „rozwojem postępowych materiałów”, ich żony mogą cieszyć się pięknem i luksusem, jaki zapewnia firma całej społeczności. Życie jest idealne, a potrzeby każdego mieszkańca są zaspokajane. Ale kiedy w tym idyllicznym życiu zaczynają pojawiać się rysy, odsłaniając przebłyski czegoś znacznie bardziej złowrogiego, czającego się pod atrakcyjną fasadą luksusu, Alice nie może powstrzymać się od pytania, czym dokładnie jest Victory i dlaczego jest to trzymane w tak ścisłej tajemnicy. Czy będzie gotowa zaryzykować w imię dojścia do prawdy?

Ten thriller psychologiczny to mój list miłosny do filmów, które przesuwają granice naszej wyobraźni. Wyobraź sobie życie, w którym masz wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś. I to nie tylko materialne rzeczy jak piękny dom, wspaniałe samochody, pyszne jedzenie, niekończące się imprezy… ale rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Jak prawdziwa miłość z idealnym partnerem, wspaniali przyjaciele i cel, który wydaje się być znaczący. Ile kosztowałoby zrezygnowanie z tego wszystkiego? Co byłbyś w stanie poświęcić, żeby zrobić to, co słuszne? Czy jesteś gotów zdemontować system, który ma ci służyć? Co jeśli twoim jedynym wyborem jest brak wyboru? Taki jest świat i pytanie jakie stawia "Nie martw się, kochanie".

opowiada Olivia Wilde