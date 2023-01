Nowi scenarzyści dołączą do ekipy "The Marvels" 0

Disney ujawnił, że dwójka nowych scenarzystów pomoże przy pisaniu skryptu do nowego nadchodzącego hitu Marvel Studios zatytułowanego The Marvels.

fragment plakatu filmu "Kapitan Marve"

Według Disneya, Elissa Karasik (Loki) i Zeb Wells (Robot Chicken) otrzymali angaż jako dodatkowi scenarzyści, dołączając do reżysera Nii DaCosta i scenarzystki Megan McDonnell. Co ciekawe Karasik była scenarzystką zaledwie kilku projektów, a najbardziej znana jest z Lokiego Marvel Studios, w którym napisała scenariusz do wszystkich sześciu odcinków.

Wells jest autorem komiksów, który najbardziej jest znany ze swojej pracy w Marvel Comics, gdzie pisze różne książki, głównie historie o Spider-Manie. Obecnie jest głównym scenarzystą wznowionej serii The Amazing Spider-Man, która rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku. W świecie Hollywood Wells pisał głównie do serialu komediowego Robot Chicken, ale był także scenarzystą jednego odcinka serialu Disney+ Mecenas She-Hulk.

W The Marvels będziemy świadkami powrotu zdobywczyni Oscara Brie Larson, która ponownie wcieli się w Carol Danvers/Kapitan Marvel. Dołączą do niej gwiazda WandaVision, Teyonah Parris jako Monica Rambeau i Iman Vellani jako Kamala Khan/Ms. Marvel.

Film trafi do kin 28 lipca 2023 r. w ramach piątej fazy MCU.

Źrodło: comingsoon.net