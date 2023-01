Gwiazda Marvela, Dave Bautista, potwierdził, że trzecia odsłona przygód Strażników Galaktyki będzie jego ostatnim występem w MCU. Zapaśnik, który stał się aktorem, wcielał się w postać Draxa od 2014 roku, ujawnił GQ, że zbliżający się film będzie jego pożegnaniem z Marvelem. I chociaż jest wdzięczny za tę głośną rolę, jest również podekscytowany nowymi możliwościami.

Jestem bardzo wdzięczny Draxowi. Kocham go. Ale jest ulga [że to już koniec]. To wszystko nie było przyjemne. Ciężko było grać tę rolę. Proces makijażu mnie powalił. I po prostu nie wiem, czy chcę, aby Drax był moim dziedzictwem – to karykaturalny występ, a ja chcę robić bardziej dramatyczne rzeczy.

wyjawił Dave Bautista