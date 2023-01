Pierwsze spojrzenie na adaptację gry "Gran Turismo" 0

Sony Pictures opublikowało pierwszy materiał z filmu Gran Turismo, pozwalając nam na pierwsze spojrzenie na to, jak będzie wyglądać nadchodząca adaptacja kultowej gry wideo.

grafika promująca grę "Gran Turismo"

Film, oparty będzie na prawdziwej historii Janna Mardenborougha, będzie opowieścią o spełnieniu życzeń nastoletniego gracza Gran Turismo, który dzięki niesamowitym umiejętnością wygrał serię konkursów Nissana i zostały prawdziwym zawodowym kierowcą wyścigowym.

Filmową adaptację Gran Turismo wyreżyserował Neill Blomkamp na podstawie scenariusza napisanego przez współproducenta wykonawczego Jasona Halla i Zacha Baylina. W rolach głównych wystąpią David Harbour, Archie Madekwe, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski i niemiecki aktor Thomas Kretschmann.

Produkcją filmu zajęli się Asad Qizilbash, Carter Swan, Doug Belgrad i Dana Brunetti, a twórca gry Kazunori Yamauchi jest producentem wykonawczym. Planowana data premiery kinowe to 11 sierpnia 2023 roku.

To jeden z wielu projektów filmowych lub telewizyjnych opartych na markach PlayStation, w przyszłości doczekamy się także adaptacji God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, Days Gone i Twisted Metal.

