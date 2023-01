Gerard Butler walczy z rebeliantami w zwiastunie filmu "Plane" 0

Zapraszamy do obejrzenia zwiastun filmu Plane thrillera akcji, gdzie w głównej roli występuje Gerard Butler jako pilot samolotu, który po wypadku musi walczyć z rebeliantami.

grafika promująca film "Plane"

W tym zwariowanym filmie akcji, pilot Brodie Torrance ratuje swoich pasażerów przed uderzeniem pioruna, dokonując ryzykownego lądowania na rozdartej wojną wyspie — tylko po to, by przekonać się, że przetrwanie lądowania to dopiero początek. Kiedy większość pasażerów zostaje wzięta jako zakładnicy przez niebezpiecznych rebeliantów, jedyną osobą, na którą Torrance może liczyć, jest Louis Gaspare, przestępca oskarżony o morderstwo, który był transportowany przez FBI. Aby uratować pasażerów, Torrance będzie potrzebował pomocy Gaspare’a.

Film oparty na książce Charlesa Cumminga wyreżyserował Jean-François Richet na podstawie scenariusza napisanego wspólnie przez Cumminga, J.P. Davisa i Matta Cooka. W filmie występują Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes i Tony Goldwyn.

Producentami są Butler, Alan Siegel, Luillo Ruiz, Marc Butan, Lorenzo di Bonaventura i Mark Vahradian. Producentami wykonawczymi są Michael Cho, Tim Lee, Gary Raskin, Alastair Burlingame i Vicki Dee Rock.

Światowa premiera 13 stycznia 2023 roku.

Źrodło: ing