Ezra Miller może mieć przyszłość jako Barry Allen w DCU 1

Ujawniono nowe szczegóły dotyczące planów DC Studios odnośnie ich komiksowego uniwersum. Wygląda na to, że Ezra Miller pozostanie Flashem na przyszłe projektu studia. Całkiem inaczej wygląda sprawa z Gal Gadot i jej interpretacją Wonder Woman.

Ezra Miller - "Liga Sprawiedliwości"

James Gunn i Peter Safran, którzy stanęli na czele DC Studios mają wielkie plany związane z DC Universe. Variety podzieliło się kilkoma ciekawymi informacjami związanymi z przyszłością tego projektu.

W styczniu James Gunn ma przedstawić fanom plan na DC Universe. Na początek będzie to trzyletnia wizja połączenia kinowego wszechświata. Ma to być coś w rodzaju obszernego restartu całego uniwersum. Do tej pory projekty na bazie komiksów DC były ogłaszane z dużym wyprzedzeniem, co nie zawsze przynosiło skutek. Zapewne widzowie interesujący się tematyką do dzisiaj pamiętają plany na filmy o Cyborgu czy Zielonej Latarni. Ogłaszanie wielu projektów na raz nie zawsze jest dobre i może skutkować w przyszłości podobnymi problemami. Szczególnie tymi wizerunkowymi, a to dla nowego zespołu zarządzającego DC Studios nie byłoby na rękę.

Z pewnością na początku ważne będzie to, którzy aktorzy pozostaną w uniwersum. Przyszłość Henry’ego Cavilla i Bena Afflecka jest już raczej przesądzona. Bardzo blisko odejścia z DCU jest też Gal Gadot – status filmu "Wonder Woman 3" pozostaje niejasny, jednak Warner Bros. Discovery, jak i zarządzający DC Studios, James Gunn i Peter Safran, raczej spoglądają w kierunku tego projektu niezbyt przychylnym okiem. Co więcej, wspomniany trzyletni plan na DCU nie będzie obejmował tej produkcji. Jeśli chodzi o Jasona Momoę, to szefostwo widzi w nim doskonałego kandydata do zagrania Lobo, co oczywiście równałoby się z pożegnaniem z rolą Aquamana.

Dużo lepiej wygląda przyszłość Ezry Millera i jego powrotu do roli Barry’ego Allena. W ostatnim czasie aktor trzyma się z dala od kłopotów i poddał się latem leczeniu psychiatrycznemu. Taki stan rzeczy sprawia, że niektórzy włodarze studia są gotowi kontynuować z nim współpracę.

Przyszłość DC Universe stoi pod dużym znakiem zapytania i czekamy z niezwykle dużym zniecierpliwieniem na wystąpienie Jamesa Gunna.

Źrodło: Variety