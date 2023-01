Reżyser "Wilkołak nocą" zajmie się remakiem klasycznego horroru "One!" 0

Michael Giacchino zadebiutuje jako reżyser pełnometrażowej fabuły remakiem horroru One! z 1954 roku o gigantycznych mrówkach.

kadr z filmu "One!"

Remake filmu One! jest w trakcie prac w Warner Bros., na czele projektu stanął Michaelem Giacchino, dla którego będzie to pełnometrażowym debiut reżyserski. Twórca wcześniej odniósł sukces jako kompozytor, zdobywając m.in. Oscara za film Odlot. Niedawno Giacchino wyreżyserował halloweenowy odcinek specjalny Marvela Wilkołak nocą, który jest do obejrzenia na Disney+. Ten projekt otworzył mu drogę do wysokobudżetowych filmów.

Giacchino będzie także kompozytorem filmu, podobnie zresztą było z produkcją Wilkołaka nocą i innych projektów, nad którymi pracował. Twórca spotyka się obecnie ze scenarzystami, aby pomóc im urzeczywistnić wizję ich adaptacji w 2023 roku.

Przypomnijmy fabułę filmu z 1954 roku:

W małym, przeciętnym miasteczku na skraju pustyni Nevada znajdują się zwłoki zmarłych w tajemniczych okolicznościach osób. Okazuje się, że w wyniku radioaktywnego promieniowania spowodowanego doświadczeniami z bombą atomową narodziły się ogromne mówki, rozchodzące się teraz po całym kraju. Naukowcy rozpoczynają prace nad unieszkodliwieniem bestii, a w międzyczasie ginie wiele osób.

