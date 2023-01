Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"M3GAN" zbiera wyśmienite recenzje! 0

Nowa zabójcza lalka prawdopodobnie będzie królową kolejnych tygodni. Niemalże wszyscy krytycy są zgodni, co do wysokiej jakości horroru M3GAN!

Niemalże wszyscy krytycy, którzy mieli okazję widzieć horror M3GAN są zgodni, że to świetny film i idealna rozrywka dla ludzi kochających gatunek grozy. Na ten moment produkcja może pochwalić się na Rotten Tomatoes prawie idealną oceną – 98% recenzji w tym internetowym agregatorze recenzji jest pozytywnych.

Film według Davida Rooneya z The Hollywood Reporter jest "świetną satyryczną historią o zdradzieckiej technologii", z kolei Jeff Nelson z Showbiz CheatSheet twierdzi, że "to bardziej porywająca czarna komedia niż horror, która znajduje właściwą równowagę między komedią a dramatem". Tessa Smith z Mama’s Geeky radzi natomiast, aby Chucky się przesunął, ponieważ "w mieście jest nowa lalka, która potrafi śpiewać i tańczyć".

M3GAN chwalona jest za idealną równowagę pomiędzy humorem, a grozą. Niektórzy uważają, że nie jest zbyt straszny, co idealnie pasuje do filmu, który otrzymał kategorię wiekową PG-13, dzięki czemu z seansu sporo rozrywki mogą czerpać też młodsi widzowie. Inni natomiast twierdzą, że to niezwykle przerażający film. Tak, więc wszystko zależy od widza i jego wrażliwości na grozę. Dokładne opinie i recenzje krytyków znajdziecie TUTAJ.

Gemma jest znakomitą programistką w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstanie lalka-M3GAN. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica.

Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje.

Premiera filmu już 13 stycznia 2023 roku. Pamiętajcie jednak, że w ten weekend pokazy przedpremierowe!

