Rok 2023 grozi recesją, strajkami i spadkiem oglądalności - Hollywood przygotowuje się na najgorsze

Analitycy i dyrektorzy Hollywood wyrażają zaniepokojenie potencjalnymi problemami, przed którymi stanie branża filmowa i telewizyjna w 2023 roku. Postanowili przygotować się na najgorsze scenariusze.

Znak Hollywood

Za kulisami Hollywood patrzy na wyboistą drogę w 2023 roku. W obawie przed zbliżającą się recesją gospodarczą, potencjalnym strajkiem scenarzystów i spadkiem oglądalności w streamingu i tradycyjnym przemyśle kinowym, kierownictwo i analitycy wyrażają obawy co do nowego roku. Perspektywy jednego z dyrektorów naczelnych dużej grupy medialnej są następujące: 2023 rok będzie zły, niektóre firmy będą miały naprawdę, bardzo trudne chwile.

Taka niezbyt różowa perspektywa pojawia się po burzliwym finansowo roku 2022, kiedy inwestorzy mieli dość ery streamingu, która wcześniej wyniosła Netflix na szczyt. Największe grupy rozrywkowe straciły na giełdzie ponad pół biliona dolarów. Benjamin Swinburn z Morgan Stanley szacuje, że ciągłe postępy w transmisji strumieniowej w 2022 r. przez Disney, Paramount, NBCUniversal i Warner Bros Discovery, który jest właścicielem HBO, łącznie kosztowały firmy rozrywkowe ponad 10 miliardów dolarów dochodu operacyjnego.

Spadek oglądalności zarówno w kinie, jak i w streamingu zmusił firmy do cięcia kosztów w każdy możliwy sposób. Disney zmienił swojego dyrektora generalnego wkrótce po ogłoszeniu 1,5 miliarda dolarów straty dla swojej platformy streamingowej Disney+ w ostatnim kwartale 2022 roku, co wydaje się dużym skokiem w porównaniu ze stratą 630 milionów dolarów odnotowaną w tym samym kwartale 2021 roku. A Disney nie jest sam; Warner Bros. Discovery wycofał dziesiątki programów z HBO Max i zwolnił setki swoich pracowników, ponieważ stoi w obliczu ogromnego zadłużenia w wysokości 50 miliardów dolarów.

Analitycy przewidują, że rok 2023 przyniesie branży tylko połowę liczby abonentów transmisji strumieniowych w porównaniu z rokiem 2021. Spadek przypisują nowej fazie, w którą wchodzi branża transmisji strumieniowych – wolniejszemu wzrostowi w połączeniu z wyższymi kosztami.

Oglądalność pozostaje kłopotliwa również dla tradycyjnych sieci kin, zmagających się z następstwami pandemii, ponieważ widzowie nie wrócili do swoich nawyków związanych z chodzeniem do kin sprzed 2020 roku. Ten problem zmusił drugiego co do wielkości właściciela kin, firmę Cineworld, do ogłoszenia upadłości we wrześniu ubiegłego roku. Dodatkowo spowodowało to, że inne sieci kin są bardzo ostrożne przy wypuszczania filmów.

Żeby tego było mało pojawia się możliwość pierwszego strajku scenarzystów od 15 lat. Gildia Scenarzystów, Gildia Reżyserów i Gildia Aktorów Ekranowych przygotowują negocjacje kontraktowe na początek tego roku. Jeśli strajk scenarzystów dojdzie do skutku, praca w największych hollywoodzkich studiach zostanie wstrzymana.

Źrodło: ft.com