Nicholas Hoult i Nicholas Cage w zwiastunie filmu "Renfield" 0

Zło nie sięgnie wieczności bez niewielkiej pomocy. Oto zwiastun wyczekiwanego filmu Renfield z gwiazdami w obsadzie!

Renfield to nowoczesna odsłona klasycznej historii. Nicholas Hoult wciela się w postać wiernego sługi Drakuli – Renfielda. W roli Drakuli zobaczymy zdobywcę Oscara Nicolasa Cage'a. Renfield musi bezrefleksyjnie robić wszystko co każde zrobić mu jego Pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, Renfield ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić czy istnieje inny świat i inne życie, niż te, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko jak to zrobić…

W obsadzie aktorskiej są również Awkwafina, Ben Schwartz oraz Shohreh Aghdashloo. Reżyserem produkcji jest Chris McKay, który ma na swoim koncie takie tytuły, jak LEGO® BATMAN: FILM oraz Wojna o jutro.

Renfielda zobaczymy w polskich kinach już 14 kwietnia!

Poniżej możecie rzucić okiem na wspomniany zwiastun oraz plakat produkcji:

Źrodło: Universal Pictures