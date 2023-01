Eddie Murphy i Jonah Hill w zwiastunie komedii "My i wy" 0

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun My i wy nadchodzącej komedii z Eddiem Murphym i Jonah Hillem. Film będzie dostępny na platformie 27 stycznia 2023 roku.

fragment plakatu filmu "My i wy"

Zwiastun przedstawia Hilla jako Ezrę Cohena, odnoszącego sukcesy biznesmena, którego żydowska rodzina naciska, by znalazł dziewczynę i się ożenił. Jednak Ezra jest romantykiem, który marzy o znalezieniu tej jedynej i nie zadowoli się pierwszą lepszą. Pewnego dnia Ezra wskakuje na pokład samochodu Amiry Mohammed (Lauren London), myląc ją z kierowcą Ubera. To fatalne spotkanie rodzi prawdziwą miłość, a dwójka młodych ludzi zbliża się do siebie. Tak blisko, że Ezra postanawia poprosić Amirę o rękę. Jest tylko jeden problem. A dokładniej dwie: ich rodziny.

Rodzice Amiry (Murphy i Nia Long) chcą dla swojej córki wszystkiego, co najlepsze. I żaden biały chłopiec nigdy nie byłby wystarczająco dobry dla tej dumnej rodziny. Jeśli chodzi o rodziców Ezry (Julia Louis-Dreyfus i David Duchovny), są tak pochłonięci swoimi przebudzonymi przemówieniami, że nie chcą zobaczyć, jak rasistowsko mogą naprawdę brzmieć. Co gorsza, rodzina Amiry jest muzułmanami, co koliduje z żydowskim pochodzeniem Ezry.

Film reżyseruje Kenya Barris na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Hillem. W obsadzie do Hilla i Murphy’ego dołączają Lauren London, David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage, Mike Epps, Emily Arlook, Alani La La Anthony, Bryan Greenberg i Julia Louis-Dreyfus.

Producentami wykonawczymi filmu są David Hyman, Matt Dines, Hale Rothstein, Alison Goodwin, Mychelle Deschamps, Andy Berman i Charisse Hewitt-Webster, a producentami są Kevin Misher, Hill i Barris.

Źrodło: Netflix